يعقوب العوضي

يقيم الفريق الأول لكرة اليد في نادي خيطان معسكرا خارجيا في تركيا ١٠ سبتمبر المقبل استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، حيث سيخوض الفريق عددا من المباريات الودية وتمتد فترة المعسكر لأسبوعين تقريبا.

إلى ذلك، تشهد تدريبات الفريق اليومية حضورا مميزا من اللاعبين المتواجدين في البلاد إذ وصل العدد إلى ١٤ لاعبا يوميا، فيما يغيب عن التدريبات بعض اللاعبين لظروف خارجة عن الإرادة وبداعي السفر والارتباطات الخارجية.

وتتواصل التدريبات على صالة النادي بقيادة المدرب الوطني إسماعيل عبدالقدوس والذي جاء خلفان للصربي دوشان.

ويأمل الجهاز الفني برفع مستوى الفريق العام والظهور بصورة مغايرة عن الموسمين الماضيين ومحاولة الصعود إلى مراكز متقدمة في الترتيب العام.