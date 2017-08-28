مبارك الخالدي

اقترب الجهازان الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي من الاتفاق مع ثلاثة محترفين للانضمام إلى صفوف الأخضر الموسم المقبل، ومن المقرر أن يلتحق اللاعبون الثلاثة بتمارين الفريق أوائل الشهر المقبل بعد عودة بعثة الفريق من معسكر القاهرة، ويحرص الجهازان الإداري والفني على عدم الإعلان عن الصفقات العرباوية مؤقتا انتظارا للانتهاء من التوقيعات الخاصة بالعقود واستخراج التأشيرات اللازمة.

واختار الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم مراكز المحترفين وهي الدفاع والوسط والهجوم بما يتفق مع احتياجات الفريق بعد أن وضع يده على مكامن القوة والضعف في الفريق.

وفي شأن متصل، اتفق الأخضر مع الإسماعيلي على إقامة مواجهة ودية الأربعاء المقبل في معسكر الفريق الحالي بالعاصمة المصرية القاهرة في آخر مواجهات العربي الودية بالمعسكر الذي يختتم مطلع الشهر المقبل في إطار استعداداته الأخيرة لانطلاقة الموسم الجديد.

وكان الاخضر قد لعب ثلاث مباريات تجريبية خلال المعسكر فاز في اولاها على جينيس 3-1 قبل ان يتعادل 1-1 مع وادي دجلة ثم خسر 0-4 من فريق مصر للمقاصة وصيف الدوري المصري.

وشارك العربي في جميع مبارياته الودية بلاعبيه المحليين فقط في ظل إصابة العاجي ابراهيما كيتا المحترف الوحيد بصفوف الفريق حتى الآن.

وكان كيتا قد غادر المستشفى قبل يومين وعاد إلى مقر اقامة الاخضر وبدأ في التعافي من العارض الصحي الذي تعرض له حيث دخل التدريبات بشكل منفرد.

الى ذلك، يواصل الأخضر تدريباته على مرحلتين صباحية ومسائية وذلك للحفاظ على معدلات اللياقة اللاعبين على المستويين الفني والبدني.

ويسعى المدرب إبراهيم وجهازه المعاون الى إعداد لاعبيه كافة بالشكل المطلوب وذلك للبقاء على قدر الجاهزية عند انطلاقة منافسات البطولات المحلية التي يتطلع خلالها الأخضر للعودة الى منصات التتويج.