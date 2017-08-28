عقد صباح امس بستاد جابر الدولي الاجتماع التنسيقي للقاء الكأس السوبر الذي سيجمع بين الكويت والقادسية في السابع من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بحضور أمين عام اتحاد الكرة د. محمد خليل ورئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد سطام السهلي ومدير المراقبة بالستاد المستشار محمد شاكر وممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية.

ورحب خليل بالحضور، معربا عن أمنيته بأن يخرج لقاء السوبر تنظيميا وفنيا وفقا لما تم التخطيط بشكل مسبق له.

وقال الأمين العام خلال الاجتماع ان الاستعدادات لكأس السوبر جاءت منذ فترة ليست بالقليلة، من أجل العمل على تلافي سلبيات البطولات السابقة، مؤكدا أن جميع اللجان العاملة بالاتحاد تبذل قصارى جهدها لتحقيق الهدف المنشود.

ووجه الأمين العام الشكر لجميع الوزارات والهيئات التي تعمل جنبا إلى جنب مع الاتحاد لإنجاح لقاء السوبر الذي يحظى باهتمام جماهيري منقطع النظير، مشيرا إلى أن هناك تعاونا رائعا بين الجميع سيلقي بظلاله الإيجابية على تنظيم اللقاء المرتقب.

ونقل الأمين العام شكر رئيس وأعضاء اللجنة الانتقالية السابقة لاتحاد الكرة للحضور وللوزارات والهيئات المعنية واللجان العاملة بالاتحاد على الجهود التي يبذلونها في تنظيم لقاء السوبر.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الإعلامية سطام السهلي أنه تم تخصيص البوابتين رقمي 2 و11 لدخول الفرق والحكام وكذلك لمن يحملون دعوات حضور اللقاء (V.I.P)، والبوابة رقم 10 للإعلاميين، ورقم 3 لمركبات الداخلية والأمن، ورقم 6 و7 للدعوات الخاصة بالناديين طرفي اللقاء.

وشدد رئيس اللجنة الإعلامية على أن الاتحاد لم يدخر وسعا في الاستعدادات لتنظيم لقاء السوبر من أجل تسهيل دخول وخروج الجماهير إلى المدرجات المخصصة لها.