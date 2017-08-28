الفتح حل في المركز الثاني.. والمزروعي أفضل لاعب

يعقوب العوضي

توج فريق اكاديمية سبورت فور اوول الاماراتي بلقب بطولة براعم الخليج بعد فوزه في المباراة النهائية على الفتح السعودي بهدفين دون رد، والتي أقيمت بينهما مساء على ملاعب متنزه الأحمدي التابعة لشركة نفط الكويت راعية البطولة.

ولازم الحظ السيئ الفتح، حيث انها المرة الثانية التي يخسر فيها نهائي البطولة، اذ كانت الأولى امام اكاديمية برازوكا في النسخة الماضية من المسابقة.

وحصل لاعب اكاديمية سبورت فور اوول راشد المزروعي على جائزة افضل لاعب، بينما حصل حارس الفتح السعودي محمود البريه على جائزة افضل حارس، فيما نال مدرب الفتح محمد عبدالغفار جائزة افضل مدرب وذهبت جائزة افضل اداري لرياض الماص من الفتح.

وفي الاطار ذاته، وجّه المنسق العام ومدير الفرق الرياضية في اكاديمية برازوكا جاسر ناصر ثناءه وشكره للجهة الراعية للبطولة ممثلة بشركة نفط الكويت.

وشكر جميع الفرق المشاركة في البطولة والتي ساهمت في إنجاحها كما أثنى على أعضاء اللجنة التنظيمية، مؤكدا ان الفوز والخسارة لا يشكلان الهدف الرئيسي من البطولة وانما توطيد أواصر المحبة بين أبناء الخليج ورفع المستوى الفني للاعبين، وتوفير المنافسة فيما بينهم يعتبر الهدف الحقيقي والاهم.

وناشد المسؤولين عن الرياضة الاهتمام بالمراحل السنية والرياضة في مختلف المجالات، خاصة تلك التي تقوم بتنظيمها الاكاديميات الرياضية وتشمل فئات عمرية مختلفة.