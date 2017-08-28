يعقوب العوضي

ضم الفريق الأول لكرة اليد في خيطان لاعب القادسية والعربي سابقا صالح الجيماز بالإضافة الى لاعب القادسية وبرقان والقرين سابقا فهد الهاجري وذلك في صفقة انتقال حر للثنائي، وباشر اللاعبان تدريباتهما مع الفريق بعد توقيع العقد على صالة النادي مساء امس. وفي السياق ذاته، اثنى مدرب الفريق إسماعيل عبدالقدوس على جهود الإدارة في تجديد دماء الفريق، وأضاف قائلا: «ان الجيماز والهاجري يشكلان دعما قويا لصفوفنا خاصة مع وجود لاعبين شباب وخبرة اذ يمنحنا المزج بين اللاعبين فريقا قويا قادرا على المنافسة وتحقيق نتائج مرضية».

كما توجه عبدالقدوس بالشكر للهيئة العامة للرياضة ولمديرها العام بالإنابة د.حمود فليطح لتسهيله عملية خروج فريق اليد الأول للمعسكر التركي في سبتمبر المقبل.

الهاجري: نتطلع للأفضل

بدوره، اكد فهد الهاجري ان خيطان يسعى للوقوف على قدميه واستعادة أمجاده مما يمثل تحديا جديدا له على المستوى الشخصي وقال: «ان اللعب تحت قيادة المدرب إسماعيل عبدالقدوس دافع كبير يجعلني أقدم المزيد على أرضية الميدان»، وأضاف: «أتمنى ان أكون عند حسن الظن وان أكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقي».