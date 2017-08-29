عبدالعزيز جاسم

تعادل الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة مع نظيره الشباب 1-1 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس في معسكر الفريقين في تركيا، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد، حيث سيلتقي البرتقالي مع التضامن 14 الجاري في انطلاق مباريات دوري VIVA الممتاز، بينما يخوض أبناء الأحمدي أولى مبارياتهم في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى أمام الفحيحيل 23 سبتمبر المقبل بعد أن منحته القرعة «راحة» في الجولة الأولى.

وسيلتقي كاظمة اليوم مع احد الفرق التركية في ختام مباريات بالمعسكر على أن يعود الوفد غدا ومن ثم يتحصل اللاعبون على راحة قبل استئناف التدريبات السبت في الكويت.

وكان البرتقالي قد تغلب في وديته الأولى على وينيكامي القبرصي بهدف دون رد.

ويسعى البرتقالي هذا الموسم إلى استعادة مستواه والعودة من أجل تحقيق الألقاب بعد أن تعاقد مع المدرب البرتغالي توني اوليفيرا ومن ثم قرر الإبقاء على محترفه السابق البرازيلي أليكس ليما ثم تعاقد مع البرازيليين فيليب ألفيس وجوليانو فيرنانديز الذي يحمل أيضا جنسية تيمور الشرقية كما أن مواطنهما المدافع البرازيلي جورج فيليبي بات قريبا من التعاقد مع البرتقالي ولم يتبق سوى بعض التفاصيل المالية ومن المتوقع انضمامه للفريق بعد عطلة العيد مباشرة.

كما تعاقد الفريق مع مدافع الكويت فهد العنزي لكنه تخلى في المقابل عن مدافعه محمد الهدهود لصالح السالمية وكذلك الحال مع المهاجم علي اشكناني ولم يتمكن من تجديد إعارة شاهين الخميس الذي انتقل أيضا إلى السماوي.