أحمد السلامي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برقان استعداداته في معسكره المقام حاليا في سلوفينيا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد وذلك من خلال خوضه ثاني مبارياته التجريبية أمام فريق قطر القطري والتي انتهت لمصلحة الأخير 2-1 حيث أبلى خلالها لاعبو برقان بلاء حسنا نال رضا واستحسان الجهازين الإداري والفني رغم كل ما يمتلكه الفريق القطري الذي يضم لاعبين محليين مميزين ومحترفين على كفاءة عالية.

وأبدى نائب رئيس جهاز الكرة محمد العسكر رضاه التام عن مستوى أداء فريقه رغم الخسارة قائلا: الفريق قدم مباراة مميزة من الناحية الفنية بغض النظر عن نتيجة المباراة حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق قطر القطري، فيما تمكن لاعبونا من تحقيق التعادل في الشوط الثاني وجاء هدف الفوز لمصلحة فريق قطر ورغم ذلك إلا أننا راضون تماما عن مستوى أداء الفريق الذي أثبت قدرته على المنافسة وتقديم المستويات الفنية المأمولة منه.

وقال: الفريق يمتلك عناصر محلية واعدة وكذلك تم تدعيمهم بعدد من اللاعبين المحليين ذوي الخبرة والكفاءة العالية إلى جانب المحترفين الذين ساهموا بشكل كبير في رفع مستوى أداء الفريق، ونحن اليوم نعمل على إعداد وتجهيز فريق لإثبات وجوده في دوري الدرجة الأولى التي نستعد للمشاركة به عبر تهيئة كل الظروف الصحية المناسبة لضمان نجاح الفريق وبلوغه الأهداف المتوقعة له.

وأضاف: الفريق سيواصل تدريباته بذات الروح والمعنويات العالية، وسيواصل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس ومساعده رضوان الفالحي عملهم في تهيئة الفريق وتجهيزه لمنافسات الموسم الجديد الذي نتوقع أن يكون فريقنا ندا لا يمكن الاستهانة به.

ولفت العسكر إلى أن الجهاز الفني تمكن من تدوين ملاحظاته حول مستوى أداء الفريق بصورة عامة خلال المباراة الأولى أمام عجمان الإماراتي والثانية أمام قطر القطري وهو ما يسهل عليه مهمة بناء الفريق وتأهيله حيث نتطلع إلى مواصلة المباريات التجريبية خلال الفترة المتبقية من المعسكر والتي نتوقع لها أن تعود بنتائج إيجابية على الفريق بصورة عامة.