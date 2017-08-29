بويابس: جاهزون لـ «السوبر» وننتظر دعم الجمهور





تعود في الـ 11.30 من مساء اليوم بعثة وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بعد أن أقام معسكرا في مدينة إسطنبول التركية امتد لأسبوعين استعدادا لمواجهة السوبر أمام الكويت 7 سبتمبر المقبل، وانضم عبدالعزيز المشعان إلى معسكر الفريق مرة أخرى بعد إتمام علاجه من التهاب في الشبكة العظمية في ألمانيا.

ورغم العودة مساء اليوم رفض المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش إعطاء اللاعبين الراحة، حيث أصر على إقامة التدريبات في الفترة الصباحية كما سيحدث داليبور موعد استئناف التدريبات في الكويت استعدادا للمواجهة المرتقبة خصوصا أن الفترة ما بين العودة وعطلة عيد الأضحى المبارك ستكون قصيرة.

إلى ذلك، قام وفد الأصفر بزيارة الفنان القدير محمد جابر الذي يرقد في احد مستشفيات إسطنبول وأهدوه علما خاصا بنادي القادسية موقعا من جميع أعضاء الوفد، متمنين له السلامة مع خالص الدعوات بالشفاء العاجل.

وفي نفس السياق، حرص رئيس النادي الشيخ خالد الفهد ونائبه بسام البسام وأمين السر المساعد حسن أبو الحسن وأمين السر العام بالوكالة رفاعي الديحاني وعضو مجلس الإدارة محمد البناي ورجال الأعمال محمد البابطين ومحمد النصار وعبدالعزيز البسام على متابعة سير المعسكر وأحوال الفريق.

بويابس يشيد بالمعسكر

أكد رئيس الوفد سامي بويابس نجاح المعسكر والعمل من قبل الجميع على الاستفادة منه على الشكل الأمثل، مشيدا بعمل الجهاز الإداري المرافق متمثلا في عبدالله الحقان مدير الفريق والمنسق الإعلامي زياد الشطي وموفد المركز الإعلامي ومصور الفريق محمد عوض والمنسق الإداري احمد نبيل وكذلك الجهاز الفني تحت قيادة الكرواتي داليبور ستاركفيتش ومساعديه الوطني محمد المشعان والكرواتي برونو، إضافة إلى الصربيين أليكس مدرب اللياقة ومالينكو مدرب الحراس والمعالج هيثم حسين وعامل التجهيزات محيي الدين بعد العمل والمجهـــود المتواصــل والتعاون الذي أبدوه خلال المعسكر.

وأثنى بويابس على انتظام اللاعبين والتزامهم طيلة أيام المعسكر كما شكر المركز الإعلامي بالنادي على التواصل الدائم وتغطية أحداث المعسكر أولا بأول سواء للجماهير الرياضية أو للجهات والوسائل الإعلامية حيث أثمرت الجهود مجتمعة إنجاح المعسكر بجميع أنشطته وأحداثه وجوانبه المختلفة.

واختتم بويابس حديثه بالقول: نحن جاهزون للسوبر وننتظر بإذن الله دعم ومؤازرة جماهيرنا الوفية والمحبة.