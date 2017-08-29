أحمد السلامي

خسر السالمية أولى مبارياته التجريبية أمام فريق الوحدة السعودي 1-3 في المعسكر التدريبي المقام حاليا في القاهرة استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، وسجل هدف «السماوي» زهير أوشن في بداية الشوط الثاني من المباراة.

ودخل السالمية المباراة بمعنويات عالية وسط اكتمال صفوفه، حيث عمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة على تجهيز وتأهيل لاعبي الفريق وتهيئتهم فنيا وبدنيا وذهنيا ومنحهم المساحة الكافية للتحرك في الملعب بخطة تهدف إلى تجريب إمكانيات لاعبي الفريق واختبار قدراتهم وكذلك لإكسابهم المزيد من الخبرات عبر الاحتكاك مع لاعبي الوحدة لضمان الخروج بأفضل النتائج الإيجابية.

وركز الجهاز الفني على أداء الفريق في المباراة دون التركيز على نتيجة المباراة، إذ يهدف إلى رصد مواقع الضعف ومكامن الخلل لمعالجتها وتصحيح وضع الفريق قبل العودة إلى البلاد وذلك لضمان عدم الوقوع في أي أخطاء خلال منافسات الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق اليوم ثانية مبارياته التجريبية أمام فريق الزمالك المصري على ملعب الدفاع الجوي، وذلك بعد الاتفاق بين إدارة الناديين على أن تقام المباراة لاختبار قدرات وجاهزية اللاعبين.

وتسعى إدارة السالمية إلى إعادة تأهيل وتهيئة لاعبي الفريق بصورة إيجابية عبر توفير شتى احتياجاته الفنية من معسكرات ومحترفين وجهاز فني متطور، وذلك لضمان تحقيق الأهداف التي يتطلعون إلى الظفر بها خلال منافسات الموسم الجديد، إذ تعلق الإدارة آمالها على اللاعبين في المنافسة على لقب الدوري وبطولتي الكأس.