مبارك الخالدي

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي محمد إبراهيم إنه متفائل بحظوظ الأخضر في المنافسة على الألقاب الموسم المقبل.



وأضاف إبراهيم في تصريحات خلال الحصة التدريبية للفريق مساء امس الأول في معسكره بمدينة ٦ أكتوبر المصرية أشعر بالرضا لنتائج المعسكر التي لمستها حتى الآن، خصوصا الروح العالية للاعبين والتزامهم التام بالبرنامج الإعدادي، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأمور الإيجابية في القاهرة منها توافر عوامل نجاح المعسكر اذ ان الفندق قريب من ملعب التمرين وتوافر الأدوات والمستلزمات التي تضمن نجاح أي معسكر، وهذا ما تعودت عليه كمدرب لذلك أفضل القاهرة عن غيرها، لافتا إلى أنه يفضل اللعب أمام الفرق المصرية سواء مباريات ودية أو رسمية.



وقال إبراهيم إن أجواء التفاؤل تدفعنا بدخول المنافسات الرسمية بثقة كبيرة بعد تحقيق معدلات مناسبة من الجانبين اللياقي والتكتيكي لخوض المباريات، لافتا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا لحسم قائمته الرئيسية لخوض المنافسات.



إلى ذلك، واصل الأخضر تدريباته مساء امس على فترتين صباحية ومسائية تحضيرا لمواجهة الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلي مع ختام معسكر الفريق، فيما واصل العاجي ابراهيما كيتا التدرب في صالة الحديد صباحا، كما شارك في التمرين المسائي مع باقي اللاعبين.

«الأخضر» يفاوض معروف

القاهرة - سامي عبدالفتاح

كشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» في نادي الزمالك عن وجود مفاوضات سرية تقوم بها إدارة النادي العربي حاليا للاستفادة من خدمات لاعب خط الوسط معروف يوسف الذي يعتبر من اللاعبين المميزين الذين يمتلكون مهارات عالية، كما تؤهله إمكانياته ليكون رافدا في تدعيم خطوط العربي.