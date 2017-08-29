يحيى حميدان

قام نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة الشيخ علي الخليفة بزيارة تدريبات الحكام للاطمئنان على استعداداتهم للموسم الجديد.

وأثنى الخليفة على جهود اللجنة الفنية وكذلك الحكام الذين حرصوا على اقامة التدريبات بصفة يومية خلال الفترة الماضية، وذلك ليكونوا في أتم الجاهزية البدنية والذهنية لقيادة المباريات عند انطلاق الموسم.

واوضح الخليفة انه من المقرر ان يغادر وفد الحكام الذي يضم 25 حكما الى العاصمة البوسنية سراييفو يوم ٧ سبتمبر المقبل لإقامة معسكر تدريبي هناك يمتد لمدة اسبوعين وسيتخلله تكثيف التدريبات اللياقية، الى جانب المحاضرات النظرية للوقوف على آخر المستجدات في القانون الدولي.



وبيّن الخليفة ان الوفد سيضم ١٠ حكام مستجدين، وهذا الامر يحسب للجنة الفنية التي فتحت المجال لضخ دماء جديدة، مشيرا الى ان الاتحاد سيدعم كل حكم مستجد للحصول على الشارة الدولية في المستقبل.