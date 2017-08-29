أصدر اتحاد الكرة جداول مسابقات الفرق الأولى، حيث أعلن عن تواريخ وساعات وملاعب مسابقات دوري VIVA الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد «دور المجموعات» كاملا، ومن المتوقع ألا تحدث تغييرات كبيرة على الجداول، خصوصا في مسألة الأيام بسبب عدم وجود مشاركات خارجية للمنتخبات الوطنية للإيقاف المفروض من قبل الاتحاد الدولي لكرة «فيفا»، كما أن لجنة المسابقات وضعت في اعتبارها أيام التوقف «فيفادي» وربما يكون التغيير في الملاعب بسبب إجراءات الصيانة الاضطرارية.

ومن المقرر أن ينطلق دوري الدرجة الأولى في 16 سبتمبر بـ 3 مواجهات تجمع الأولى برقان والفحيحيل على ستاد الشباب، ويتواجه في الثانية اليرموك والصليبخات على ستاد صباح السالم، وفي الثالثة يلتقي خيطان والساحل على ستاد ناصر العصيمي، وجميع المواجهات في الساعة 6:20 مساء.



كما ستنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الاتحاد 5 أكتوبر المقبل.