أحمد السلامي

يختتم فريق الأشبال تحت 15 سنة بنادي كاظمة معسكره التدريبي المقام حاليا في تركيا الخميس المقبل وذلك بعد مضي الوقت المتفق عليه والذي خاض من خلاله الفريق عدداً من المباريات التجريبية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.



ويعمل الجهاز الفني حاليا على الاستفادة من أوقات المعسكر بما يضمن صقل مواهب اللاعبين وتطوير مستوياتهم الفنية والبدنية وذلك من خلال العمل على تدريبهم على فترتين صباحية ومسائية.



وعملت إدارة الفريق بجهازيه الفني والإداري على تطبيق البرنامج التدريبي المعتمد من قبل مجلس الإدارة والذي يهدف إلى بناء وتأسيس اللاعبين بصورة متقنة وصقل مواهبهم وإمكانياتهم وتعويدهم على الحياة الكروية بصورة احترافية والتعامل معهم باعتبارهم عماد المستقبل الذي يستندون إليه في بناء فرق المراحل السنية.