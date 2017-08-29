أحمد السلامي

اختتم فريق البراعم تحت 13 سنة بنادي السالمية معسكره التدريبي الذي أقيم في القاهرة واستمر لأسبوعين متتالين خاض خلاله عدد من المباريات التجريبية مع فرق مصرية وتم تمكين الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني فيصل الكندري ومساعده نواف إبراهيم والجهاز الإداري المكون من رئيس الوفد طارق الكندري والإداري علي الكندري ومساعديه بدر الشمري وعبدالرحمن الشمري.

من جهته، عبر مساعد المدرب نواف إبراهيم عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال فترة المعسكر والتي انصبت على صقل قدرات اللاعبين وتطوير إمكانياتهم الفنية والبدنية وتخصيص حصص للمحاضرات التربوية وغرس القيم الإنسانية وذلك بهدف إيجاد لاعب متكامل يتميز في الملعب وخارجه ليعكس الصورة الإيجابية لناديه.

وأضاف: الفريق دخل في أجواء احترافية عبر برنامج تدريبي متكامل، حيث توزعت التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، وعملنا على أن تكون التدريبات قائمة على أسس علمية وعملية بهدف وضع خلاصة خبرتنا في قالب إبداعي وتقديمه للاعبين بصورة مبسطة لضمان استفادتهم منه بالشكل المطلوب.

وختم حديثه قائلا: نحن نهتم في تنمية مهارات اللاعبين وكذلك نركز بشكل رئيسي على تفعيل الجانب الإنساني والتربوي لنعاون أسرهم في إكمال أهدافهم السامية في تخريج جيل رياضي يمتاز بإمكانياته الفنية والأخلاقية على حد سواء.