يعقوب العوضي

أعطى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة المدرب الوطني محمد مبارك ومساعده مساعد الرندي فترة راحة وذلك بعد المشاركة في بطولة سيلي كب الودية في معسكره المجري والذي أنهاه الأسبوع المنصرم استعدادا لمنافسات الدوري العام للشباب والمقرر المشاركة فيه ابتداء من الموسم المقبل.



وكانت بعثة منتخب الناشئين قد شاركت في البطولة الودية السنوية في المجر الى جانب عدد كبير من الدول الأوروبية مثل ألمانيا، رومانيا، بلجيكا، صربيا، المجر وكرواتيا.

وأكد علي المذن ان المعسكر التدريبي كان ناجحا بجميع المقاييس اذ استفاد اللاعبون من الاحتكاك البدني وخبرات نظرائهم في الفرق المنافسة.



وأضاف: نتطلع للعودة إلى التدريبات في اقرب وقت حيث ان المشاركة في دوري الشباب ستعود بفائدة كبيرة على اللاعبين.