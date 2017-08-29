سمير بوسعد

سجل النجم في رياضة كمال وجمال الأجسام والفيتنيس بدر بلال اسمه بين الكبار على مستوى القارة الصفراء بعد ان احرز المركز السادس في البطولة الآسيوية لرياضة «الفيزيك فيتنيس»، التي استضافتها سيئول عاصمة كوريا الجنوبية بمشاركة 26 دولة، حيث نافس بقوة في التصفيات الأولية ونجح في الوصول الى مرحلة اللاعبين الـ16 الأفضل في البطولة، وبعدها وصل إلى مرحلة اللاعبين الـ6 الأفضل، قبل ان يعانده الحظ ويبتعد عن المراكز الأولى مكتفيا بتحقيقه المركز السادس على مستوى آسيا، ما يعتبر إنجازا مهما في تلك الرياضة.

وأهدى بلال فوزه الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد.

وقال بلال ان مشاركته كانت على حسابه الخاص بالإضافة الى الإقامة في البطولة مع تجهيز برنامج غدائي قاس لمدة ثلاثة أشهر، مضيفا ان التمرين والاشتراك في النادي الصحي ايضا تم دفعهما من جيبه الخاص.



واعتبر بلال ان ما قدمه وحققه هو باسم الكويت، ولا ينتظر مقابلا له، لأن اي لاعب ينتمي الى الكويت يفعل ما فعله، موضحا ان ذلك رد دين صغير لبلدي الحبيب.

وتمنى اللاعب ان يكون لهذه الرياضة دعم واهتمام كي يحلق الشباب الكويتي في المحافل الإقليمية والدولية تمهيدا لانتزاع الذهب والفضة.

يذكر ان اللاعب يعتبر الخليجي الوحيد المشارك في البطولة تلك، ما دفعه إلى تقديم كل ما يمتلك من خبرة وكيفية العرض الصحيح.