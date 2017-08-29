بدأ قطاع الشباب بالهيئة العامة للرياضة بتنفيذ البرنامج التدريبي الخامس (لمحو أمية السباحة) بمركز شباب الدعية ومركز شباب القصور للفئة العمرية من6-11 سنة للإناث والذكور، حيث تم اعتماد 3 أيام أسبوعيا لكل فئة من الفئتين وذلك تحت إشراف وتدريب مدربين ومدربات متخصصين في محو أمية السباحة.

كما تم تنظيم بطولة كرة الطاولة وذلك ضمن فعاليات وبرامج البرنامج الصيفي لقطاع الشباب وذلك ضمن اهتمام قطاع الشباب بالألعاب الفردية وقد شارك 40 لاعبا من أعضاء مراكز الشباب وأهالي المناطق التابعة لها وقد حصل فريق مركز شباب القادسية على المركز الأول بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مركز شباب العارضية، حيث اتسمت البطولة بالمنافسة وارتفاع المستوى الفني للمشاركين الذين ابدوا امتنانهم للقائمين ومنظمي البطولة علي حسن التنظيم للبطولة.

كما اختتم قطاع الشباب برامج النشاط الرياضي بمراكز الشباب ضمن أنشطته الصيفية، حيث اقيمت نهائيات ألعاب القوى بمضمار مركز شباب الشامية بمشاركة أعضاء مراكز الشباب وحصل مركز شباب الجهراء على المركز الأول ومركز شباب العارضية على المركز الثاني.

وأقيمت البطولة ضمن الأنشطة والبرامج الرياضية التي نظمها قطاع الشباب في ألعاب كرة القدم واليد والطائرة والسلة والطاولة، حيث اتسمت البطولات بارتفاع المستوى الفني والبدني للمشاركين. وضمن البرامج والأنشطة الصيفية، أقام قطاع الشباب في مجال الأنشطة الاجتماعية والتطوعية في مراكز الشباب برنامج العمل التطوعي على شاطئ الواجهة البحرية، حيث قام الأعضاء بتنظيف الشاطئ الخاص بالواجهة البحرية وقد قام الأهالي المتواجدون بتشجيعهم وابدوا سعادتهم لما شاهدوه من أعضاء مراكز الشباب في مجال العمل التطوعي الذي قام به أعضاء مراكز الشباب.

وقد اعرب المشاركون في البرنامج التدريبي وأولياء أمورهم عن امتنانهم للقائمين بتنفيذ البرنامج ودور قطاع الشباب في الهيئة العامة للرياضة على توفير مثل هذه البرامج خلال الفترة الصيفية لفئتي البنات والبنين.