بيروت - ناجي شربل

تمكن السائق مشاري الظفيري من حسم فوزه ببطولة المجموعة (ان) في بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية الاحترافية.

واستطاع الظفيري بعد مشاركته في رالي لبنان الدولي الـ 40 ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات تعزيز تصدره للمجموعة (ان) المعروفة بـ (ميرك 2) ضمن البطولة، ما مكنه من حسم فوزه بلقب المجموعة.

كما عزز السائق اللبناني روجيه فغالي سجله القياسي برالي لبنان الدولي محرزا فوزه الثالث عشر في النسخة الأربعين على سكودا فابيا ار5.

واحتل اللبناني جيلبير بنوت المركز الثاني ليصعد إلى منصة تتويج رالي لبنان للمرة الثالثة في مسيرته، ورودولف اسمر المركز الثالث والأول بين سيارات المجموعة «N».

وبلغت المسافة الاجمالية للرالي الذي شاركت فيه 32 سيارة اجتازت منها 18 خط النهاية من دون مشاكل، 672.75 كيلومترا منها 206.30 كيلومترات مراحل خاصة للسرعة وعددها 11.

وبذلك أحرز روجيه فغالي لقبه الثالث عشر (رقم قياسي) في رالي لبنان الذي يصفه النقاد بـ«نجمة» راليات بطولة الشرق الأوسط على جميع الأصعدة. كما أضاف إلى سجله اللقب الـ 13 في البطولة المحلية للراليات بعدما حافظ على صدارة الترتيب العام للسائقين.