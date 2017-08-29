عبدالعزيز جاسم

تنعقد في السابعة من مساء اليوم الجمعية العمومية غير العادية للأندية والتي دعت اليها ادارة نادي السالمية، وذلك بمقر اتحاد الكرة بالعديلية.



ومن المقرر ان تصوت الجمعية بالموافقة على تعديل النظام الاساسي للاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة، وكان نادي السالمية قد وجه الدعوة لاعضاء العمومية للانعقاد أملا في ان تؤدي الخطوة الى رفع الايقاف المفروض على الكرة الكويتية

من جهته، اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم امس رفضه لعقد العمومية اليوم وذلك في بيان رسمي، مشيرا الى ضرورة العودة الى موقفه السابق من الايقاف وتنفيذ متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية المتمثلة في عودة الاتحاد المنحل وتعديل القوانين المتعارضة مع الميثاق الاولمبي وسحب الشكاوى المرفوعة على المنظمات الدولية..