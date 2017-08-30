عبدالعزيز جاسم

خسر النصر آخر ودياته في معسكره المصري أمام غزل المحلة ٢-٣، ضمن استعدادات العنابي لانطلاق الموسم والمقرر له ١٥ سبتمبر المقبل عندنا يواجه الجهراء في الجولة الأولى من دوري VIVA الممتاز، سجل هدفي النصر زبن العنزي والكولومبي كارلوس غاميزا.

وكانت بعثة الفريق قد عادت ظهر أمس من القاهرة، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة ٣ أيام على أن تستأنف التدريبات في الثاني من سبتمبر المقبل (ثاني أيام عيد الاضحى).

ويسعى الجهاز الطبي إلى تجهيز لاعبيه المصابين خلال فترة الراحة وهم: مساعد طراد ومحمد عبدالله وطلال العجمي وسعد الهطلاني وسالم العنزي.