أحمد السلامي

أشاد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة عبدالحميد العسعوسي بمستوى انضباط والتزام لاعبي الفريق وتجاوبهم مع تعليمات الجهازين الإداري والفني خلال فترة المعسكر التدريبي المقام حاليا في تركيا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، قائلا: لدينا لاعبون رجال أثبتوا لنا أنهم على قدر عال من المسؤولية بانضباطهم والتزامهم بالتعليمات الصادرة عن الجهازين الإداري والفني، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مخرجات المعسكر من الناحيتين الفنية والبدنية، ما يعني نجاح الخطة التي تم رصدها للمعسكر والتي تقوم على إعادة تأهيل وتجهيز لاعبي الفريق وفق أعلى المستويات ليكونوا جاهزين للدخول في أجواء البطولات قبل انطلاقها بوقت كاف.

وقال: الفريق خضع لبرنامج تدريبي متكامل أشرف على إعداده المدرب البرتغالي توني أوليفيرا والذي وضع خبرته وفكره التدريبي المتطور في إعداد برنامج متكامل لضمان تحقيق الأهداف والتي ترتكز على رفع معدل اللياقة البدنية لدى عموم لاعبي الفريق وتهيئتهم فنيا وذهنيا للخطط التي سيتم تطبيقها في المشاركات المحلية إضافة إلى تدريبهم ذهنيا على كيفية استيعاب التعليمات بصورة احترافية ومتقنة بحيث يكون أسلوب اللعب سلسا ويتمكن اللاعبون من التفاهم مع بعضهم الآخر بسهولة ويسر.



وأضاف: نجحنا في أن نحقق ما نتطلع إليه من خلال المباريات التجريبية التي كشفت لنا مواقع القوة ومكامن الضعف والثغرات التي يعاني منها الفريق وسعينا بكل جهدنا إلى إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح الأوضاع لضمان عدم إبقاء أي ثغرة من شأنها التأثير سلبا على الفريق مستقبلا.

وتابع: عملنا بروح الفريق الواحد خلال فترة المعسكر عبر تنفيذ تعليمات المدرب حرفيا والتعاون معه في تحديد هوية الفريق التي سعينا إلى تحديثها وتطويرها لضمان حصد ثمار العمل والجهد المبذول الذي سيستمر حتى بعد العودة إلى البلاد والتي ستشهد إقامة مباراة تجريبية أخيرة قبل مباشرة الموسم.

إلى ذلك، من المقرر أن يعود وفد كاظمة مساء اليوم على أن تستأنف التدريبات في 2 سبتمبر المقبل.