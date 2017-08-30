مبارك الخالدي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي الليلة مواجهته الأخيرة في معسكره المقام بمدينة 6 أكتوبر المصرية عندما يلتقي الوحدة السعودي بملعب الدفاع الجوي، وكان من المقرر ان يلعب الاخضر امام نادي الاسماعيلي إلا ان الأخير اعتذر.

والمباراة هي الرابعة للأخضر بعد أن فاز على فريق جينيس 3-1، وتعادل بهدف لمثله مع فريق وادي دجلة، ثم خسر من فريق مصر المقاصة 0-4.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الوطني محمد ابراهيم بتشكيلته الأساسية خلال المباراة بعد أن وضع يده على ملامح التشكيل من خلال المباريات السابقة والتي شهدت مشاركة كل اللاعبين باستثناء العاجي ابراهيما كيتا الذي حالت ظروفه الصحية دون المشاركة.

وفي شأن متصل، قرر الجهازان الإداري والفني منح اللاعبين راحة ليوم غد الخميس على أن تعود بعثة الفريق إلى البلاد الجمعة يمنح بعدها اللاعبون راحة يومين ومن ثم يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل.