مبارك الخالدي

يستضيف الكويت في الـ 6:45 مساء اليوم فريق الصليبخات في تجربة ودية في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد، والمباراة هي الأولى بعد عودة الفريقين من معسكريهما الخارجيين، اذ انتظم الكويت في معسكر تركي لعب خلاله 4 مباريات، فيما كانت القاهرة وجهة الصليبخات الذي أجرى عددا من المباريات الودية مع فرق مصرية ويستعد الأبيض لمواجهة القادسية 7 سبتمبر المقبل في كأس السوبر، بينما ينتظر الصليبخات مواجهة اليرموك ضمن الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى 16 منه.



والمباراة في مجملها فرصة مواتية للمدربين عبدالله بوزمع وأحمد عبدالكريم للوقوف على الحالة البدنية والفنية للاعبين بعد اجتياز المراحل الأولى من الإعداد والتي تركزت على رفع معدلات اللياقة البدنية إلى جانب الارتقاء بالنواحي التكتيكية، ومن المتوقع أن يطلب الجهاز الفني للكويت من لاعبيه تجنب الالتحام القوي مع لاعبي المنافس خشية الإصابات مع قرب اللقاء المرتقب أمام القادسية.