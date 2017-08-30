عبدالعزيز جاسم

تعادل الفريق الأول لكرة القدم في القادسية مع الطائي السعودي 2-2 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس في معسكر الفريقين بتركيا.



سجل هدفي الأصفر المهاجم البرازيلي تياغو بريرا، بينما سجل للطائي مشاري جديع وريان الحربي.

واطمأن الجهازان الإداري والفني للفريق بعد مشاركة لاعب الوسط عبدالعزيز المشعان في المباراة، ما يعني تواجده في كأس السوبر عندما يواجه القادسية نظيره الكويت 7 سبتمبر المقبل، كما أثبتت مشاركة المشعان تعافيه من الإصابة التي ألمت به مؤخرا بعد أن حصل على كورس عبارة عن «حقن علاجية» في ألمانيا الأمر الذي ساهم كثيرا في مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي بعد أن كان يعاني من آلام أسفل القدم منعته من دخول التدريبات طوال الفترة الماضية.

إلى ذلك، وصلت فجر أمس بعثة الفريق «القدساوي» قادمة من المعسكر التركي والذي خاض خلاله 4 مباريات ودية افتتحها بالتعادل السلبي مع الجامعة الفريقية، ثم خسر من العروبة السعودي 1-2، قبل أن يحقق الفوز على الخريطيات القطري 3-1، وأخيرا أمام الطائي 2-2.

ومنح المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين على أن تستأنف التدريبات ثاني أيام عيد الأضحى.



القادسية اطمأن على المشعان.. ويتدرب ثاني أيام العيد