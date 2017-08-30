يعقوب العوضي

يصل فجر الغد المدرب الجزائري رابح غربي إلى البلاد ليتسلم دفة قيادة فريق كرة اليد في نادي كاظمة بعدما تعاقدت معه الإدارة خلفا للمدرب الوطني خلدون الخشتي، ويباشر مهمته عبر قيادة الحصة التدريبية الأولى له مع «البرتقالي» في صالة النادي الأحد بعد اجتماع ودي سيعقده الجهازان الإداري والفني مع اللاعبين.



وفي السياق نفسه، أكد مدير الفريق م.أحمد الدوسري ان الفريق يستعد بصورة يومية وبحضور جيد من اللاعبين فيما عدا المرتبطين بظروف السفر.

وأضاف: نتطلع للتجربة الجديدة مع المدرب رابح حيث يعتبر من خيرة المدربين وقد وقع عليه الاختيار لإنجازاته مع منتخب شباب الجزائر والذي تأهل الى دور الـ 8 من بطولة كأس العالم تحت قيادته.

وقال: غربي يعتبر خبيرا في كرة اليد الكويتية فقد سبق له التواجد مع عدة أندية محلية لذا ارتأى مجلس إدارة النادي التعاقد معه.



وأثنى الدوسري على مجلس إدارة كاظمة، مشيرا الى انهم وفروا جميع السبل لتطوير الفريق والوصول به الى أعلى المستويات الفنية.



وأضاف: نحن مستعدون للمغادرة الى صربيا للدخول في المعسكر التدريبي وأرى الندية والحماس وإثبات الذات فيما بين اللاعبين ونتطلع لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر والوصول بالفريق الى الأهداف المرسومة والعودة الى منصات التتويج.