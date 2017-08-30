اصدرت الهيئة العامة للرياضة تعميما للأندية تهيب فيه بتخصيص أماكن للمسنين لمزاولة الأنشطة الترفيهية والرياضية، وذلك تفعيلا لأحكام المادة رقم 9 من القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وتنفيذا لما ورد فيها من التزام ومسؤولية الحكومة في مختلف الجهات المختصة بالمراكز الثقافية والأندية لتخصيص أماكن للمسنين تتيح لهم مزاولة الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية والدينية.



وطالبت الهيئة الأندية بالعمل الجاد على تنفيذ ما جاء بالقانون كأحد حقوق هؤلاء المسنين بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ويساعد في تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من رعايتهم لدمجهم في المجتمع حسب قدراتهم وحالتهم الصحية والنفسية.

كما طالبت الهيئة في تعميمها الأندية برفع تقرير دوري عما يتم إنجازه في هذا الموضوع كل 3 أشهر.