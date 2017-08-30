استبعد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم باسم قاسم لاعب نادي أيك السويدي أحمد ياسين من قائمة المنتخب لرفضه الالتحاق ببعثة المنتخب في تايلند لخلاف حول بطاقة السفر، بحسب ما أفاد مسؤولون عراقيون.

وأفادت تقارير صحافية عراقية في الأيام الماضية بان ياسين طلب من الاتحاد العراقي تزويده ببطاقة سفر على درجة رجال الأعمال للالتحاق بالمنتخب، وهو ما رفضه الاتحاد لأسباب مالية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود لوكالة فرانس برس «تقرر استبعاد ياسين من قائمة المنتخب بعقوبة انضباطية من قبل المدرب بعد رفضه الالتحاق ببعثة المنتخب الموجودة في بانكوك».

أضاف مسعود «لا يمكن ان نمنح ياسين تذكرة خاصة في الوقت الذي نتعامل مع بقية اللاعبين بطريقة واحدة فيما يتعلق بحجوزات الطيران، هناك لوائح وتعليمات مقررة من قبل اللجنة الاولمبية العراقية تتعلق بضوابط صرف بطاقات تذاكر الطيران».

وأكد ان السلطات العراقية قامت باستثناء وحيد بشأن لاعب نادي كولومبوس كرو الأميركي جاستن مرام، عبر منحه بطاقة سفر على درجة متقدمة «نظرا للمسافات الشاسعة التي تستلزمها الرحلة الى تايلند»، معتبرا ان قرار قاسم باستبعاد ياسين كان مناسبا.