شكا المنتخب الإيراني لكرة القدم من نوعية أرضية ملعب التمرين في كوريا الجنوبية، حيث يستعد للقاء المضيف ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2018 غدا، في استمرار لحرب كلامية تقليدية تشهدها لقاءات البلدين منذ أعوام.



وانتقد المدرب البرتغالي للمنتخب الايراني كارلوس كيروش أرضية ملعب التمرين لمنتخبه، والواقع على مسافة 27 كلم الى الغرب من العاصمة سيئول، قائلا إن «نوعية العشب ليست جيدة».

أضاف «ليس هذا ما تتوقعه من بلد سبق له استضافة كأس العالم»، في إشارة الى مونديال 2002 الذي استضافته كوريا الجنوبية واليابان.

ورد مدرب المنتخب الكوري الجنوبي شين تاي-يونغ على تصريحات نظيره، مؤكدا ان «الناس يعرفون كيف تم التعامل معنا العام الماضي عندما زرنا ايران (...) لا أريد الدخول في هذه الحرب النفسية».

وأضاف «أعتقد أنهم (الايرانيون) يلقون معاملة حسنة هنا».

وكان المنتخب الكوري الجنوبي خسر 0-1 أمام مضيفته ايران في أكتوبر 2016.



وشكا الكوريون حينها من وضع أرضية ملعب التدريب في إيران، وانهم كانوا يقيمون في مكان بعيد.