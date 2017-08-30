الفريق سيخوض 4 مباريات ودية

مبارك الخالدي

باشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء صباح أمس تدريباته في معسكره المقام في تركيا التي وصلها مساء أول من أمس، وقبل انطلاق التدريبات قام المدرب الصربي بوريس بونياك بشرح خطة البرنامج الإعدادي في تركيا، لافتا إلى ضرورة الالتزام في المواعيد المقررة للحصص التدريبية على فترتين صباحية ومسائية.

كما تولى مدرب اللياقة الصربي بيتر الإشراف على التدريبات الخاصة بالأحمال واللياقة البدنية والتي جرت في صالة الحديد الملحقة بمقر المعسكر.

ومن المقرر أن يلعب الفريق 4 مباريات ودية خلال تواجده في تركيا والذي يستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

وفي شأن متصل، يتوقع الجهازان الفني والإداري وصول محترفي الفريق البرازيلي ألبرتو ديبولا والكاميروني امبيبي ارون إلى تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن حالت الظروف الخاصة بهما دون التحاقها في تدريبات المرحلة الأولى التي انطلقت في البلاد.