اختيار لجنة انتقالية خماسية الأسبوع المقبل



المجروب: لم نخاطب «فيفا» بشأن الاجتماع!

‏رشيد الفعم ـ عبدالعزيز جاسم

أبدت الحكومة استغرابا لرفض اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم عقد الجمعية العمومية غير العادية للأندية الكويتية، مشددة على ان هذا الرفض «ليس له ما يبرره» وقالت: سنعد ردا على ملاحظات اللجنة الأولمبية والفيفا. وأكد مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان «الرد الذي تجهزه هيئة الرياضة ستطلع عليه الحكومة وسيرسل الى اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا من باب تأكيد الموقف الكويتي ومواصلة رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة». من جانب آخر، كشف المصدر عن أن «تقرير خصخصة الأندية في الكويت سيرفع الى مجلس الامة في أكتوبر المقبل»، مبينا انه «يتضمن إجراءات واضحة في الخصخصة الرياضية، وأخذنا فيها بعين الاعتبار جميع الملاحظات النيابية».

وفي خطوة إيجابية من قبل الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة، وذلك في محاولة منها لرفع الإيقاف المفروض على الكرة الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وافق 13 ناديا من أصل 14 حضروا الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة أمس بمقر الاتحاد على مقترح نادى السالمية بإضافة فقرة رقم (3) إلى المادة 74 وهي «في حال تعرض الاتحاد للإيقاف او تعليق نشاطه الرياضي الدولي أو حالت ظروف قهرية دون قيام مجلس إدارة الاتحاد بأداء عمله يحق للجمعية العمومية الحق في إسقاط مجلس إدارة اتحاد الكرة وتعيين لجنة انتقالية خماسية مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، وذلك لمدة قابلة للتجديد تحددها الجمعية العمومية».



كما تم استبدال البندين 2 و3 من المادة 28 من النظام الأساسي، حيث تنص المادة (2/28) «تعقد جمعية عمومية غير عادية اذا طلب (50%‏+1) من اعضاء الاتحاد ذلك خطيا، ويجب ان يتضمن الطلب تحديد بنود جدول الأعمال، واذا لم يتم عقدها يحق للأعضاء الذين طلبوها ان يعقدوها بأنفسهم كملاذ أخير.

يمكن لهؤلاء الأعضاء أن يطلبوا المساعدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

اما المادة (3/28) فنصت على انه «يجب اعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال خلال اسبوع قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية».



وسجل أمين السر العام بالوكالة في نادي القادسية رفاعي الديحاني تحفظه ولم يوافق على التعديل وكتب على ورقة الحضور «التوقيع للحضور فقط وليس لاعتماد المحضر».



وبعد الاجتماع، قال امين السر العام بنادي الفحيحيل د.صالح المجروب متحدثا باسم الحضور ان هناك دعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية أخرى قبل مواجهة السوبر المقرر لها 7 سبتمبر المقبل، وذلك لتعيين لجنة انتقالية جديدة لإدارة شؤون الاتحاد، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية سيدة قرارها ولها الحق في تغيير النظام الأساسي، وكذلك تعيين اللجنة الانتقالية.



وأضاف د.المجروب ان الجمعية ستخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتزويده بمحضر الجمعية العمومية وإبلاغه بالتعديلات التي طرأت على النظام الأساسي، مبينا أن الأندية لم تخاطب «فيفا» بشأن عقد الجمعية العمومية غير العادية، لذلك فنحن غير معنيين بالكتاب بشأن رفضه للقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية.



ومن المقرر أن يدعو السالمية لعقد جمعية عمومية غير عادية غدا وذلك لتشكيل لجنة انتقالية خماسية لمدة 3 أشهر تدير اتحاد الكرة لحين اعتماد موعد الانتخابات.



وحضــر الجمعيــة العمومية جميع الأندية الـ14 وهم: رئيس نادي العربي بالوكالة عبدالرزاق معرفي، أمين السر العام بالوكالة في نادي القادسية رفاعي الديحاني، نائب رئيس نادي الكويت خالد الغانم، أمين السر المساعد بنادي الشباب ناصر الجعيدي، أمين السر العام بنادي الفحيحيل د.صالح المجروب، أمين الصندوق المساعد بنادي السالمية جواد الغريب، أمين السر العام بنادي كاظمة يوسف بوسكندر، أمين صندوق نادي خيطان عبدالرحمن الرجعان، رئيس نادي اليرموك فهد غانم، أمين صندوق نادي النصر مطلق العدواني، أمين السر العام بنادي التضامن مشعل الركاكة، أمين السر العام بنادي الجهراء سرور العجمي، أمين صندوق نادي الساحل فالح لافي وأمين سر العام بنادي الصليبخات سعد عناد.