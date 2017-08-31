ناصر العنزي

طمأن الشيخ طلال الفهد متابعيه من الجماهير الرياضية وكل من يسأل عنه على حالته الصحية، وقال في رسالة وجهها إليهم من مكان إقامته في لندن قال فيها: الحمد لله حمد الشاكرين الصابرين، انتهت من الجرعة السادسة والأخيرة لحالتي المرضية والحمد لله انتهت من هذه الفترة العلاجية على أن تكون هناك فترة نقاهة لمدة شهر، ومتابعة صحية لبعض الأعراض الجانبية ومن ثم الخضوع مرة أخرى لعملية من أجل أخذ عينات لمعرفة مدى الحالة التي وصلنا إليها، الحمد لله على كل حال وأسأل الله العلي القدير أن يشفي مرضى المسلمين شاكرا لكم التواصل الدائم معي أثناء فترة علاجي.

ولقي الشيخ طلال الفهد ترحيبا كبيرا من المصطافين الخليجيين في لندن الذين نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات مصورة معه، داعين الله أن يكرمه بالشفاء العاجل والعودة إلى وطنه سليما معافى ومواصلا عمله من أجل خدمة الشباب الرياضي.