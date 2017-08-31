يحيى حميدان

خسر فريق الكرة بنادي التضامن امام فويفودينا نوفي الصربي 1-2 مساء اول من امس في المعسكر التدريبي الذي يقيمه في صربيا والذي يأتي ضمن استعدادات «ازرق الفروانية» للموسم الجديد.

وسجل هدف التضامن لاعبه عبدالله سعود.

ويسعى التضامن إلى الظهور بمستوى مميز استكمالا للموسم الماضي الذي وضعه ضمن أندية الدوري الممتاز، حيث تعاقدت إدارة النادي مع المدرب الوطني ماهر الشمري لقيادة دفة الفريق هذا الموسم، وحرصت على تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المحليين، الأمر الذي سيساهم كثيرا في رفع مستوى أبناء الفروانية بشكل عام.