عبدالعزيز جاسم

قال نائب رئيس جهاز الكرة في اليرموك عثمان الفيلكاوي إن إدارة الفريق اتفقت على خوض 3 مواجهات ودية في معسكر اليرامكة المقام حاليا بمدينة 6 اكتوبر في مصر استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، حيث سيخوض الفريق بتاريخ 2 سبتمبر أولى المواجهات أمام السالمية، وهناك مواجهتان بتاريخ 4 و7 سبتمبر مع فرق مصرية سيتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أن إدارة السالمية ومدرب الفريق عبدالعزيز حمادة أبدوا تعاونا كبيرا من خلال الموافقة على إقامة المباراة الودية بسبب صعوبة إقامة مباراة مع احد الفرق المصرية خلال عطلة عيد الأضحى.

وبين الفيلكاوي أن أمور المعسكر تسير على خير ما يرام ومثلما خطط لها الجهازان الإداري والفني بإقامة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، كما تمت تجربة مهاجم من ليببا ولكن لم يقنع مستواه المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا، لذلك سنقوم بتجربة أكثر من لاعب تمهيدا للتوقيع معه قبل العودة إلى الكويت.

وأضاف الفيلكاوي أن اليرموك يريد العودة لدوري الأضواء سريعا، وهذا الأمر يحتاج إلى تركيز وتعاون الجميع سواء مجلس الإدارة أو الجهازان الفني والإداري وكذلك اللاعبون.