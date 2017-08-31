عبدالعزيز جاسم

أنهى الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة مبارياته الودية في معسكره التركي بالفوز على فريق ديرينسيسبور التركي بهدف دون رد سجله عبدالله الشرهان (23)، حيث أشرك المدرب البرتغالي توني اوليفيرا معظم اللاعبين المتاحين والذين لا يعانون من إصابات أو شد عضلي وهم: فواز الدوسري، بدر ذكر الله، فيصل دشتي، خالد العبيد، أليكس ليما، سلطان صلبوخ، عمر الحبيتر، حمد الحربي، بدر العنزي، عبدالله الشرهان، مشاري العازمي، فيليب ألفيس، حسين كنكوني، احمد عتيق، ناصر الفرج، محمود جمعة، عبدالله غانم، بندر بورسلي.

وكان البرتقالي قد لعب مواجهتين أمام وينيكامي القبرصي وتغلب عليه بهدف دون رد، ثم تعادل مع الشباب بهدف لكل منهما.

ومن المقرر ان تعود بعثة الفريق إلى الكويت ظهر اليوم، حيث منح الجهازان الإداري والفني اللاعبين راحة لمدة يومين على أن تستأنف التدريبات ثالث أيام العيد استعدادا لمواجهة التضامن 14 سبتمبر المقبل في افتتاح مباريات الفريقين في دوري VIVA الممتاز.

المحترفون والقرار النهائي

يبدو أن مسألة المحترفين في صفوف كاظمة لم تنته بعد فبعد التخلي عن فكرة التعاقد مع المدافع البرازيلي جورج فيليبي، لم يوقع البرتقالي حتى الآن مع لاعب الوسط مواطنه جوليانو فرنانديز لذلك لم يشارك في مباراة أول من أمس، كما أن مواطنهما المهاجم البرازيلي فيليب ألفيس لم يقنع الجهازين الإداري والفني في المباريات الـ 3 الودية التي شارك بها.

وعلمت «الأنباء» أن الادارة الكظماوية قررت عدم التعاقد مع فيليب ألفيس لتواضع مستواه، ما يعني أن هناك محترفا وحيدا حتى الآن ضمن بقاءه وهو البرازيلي المدافع أليكس ليما الذي يتواجد مع الفريق منذ موسمين.