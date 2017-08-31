إرسال جميع الخطوات والتعديلات إلى «فيفا»

أحمد السلامي

أكد أمين السر المساعد بنادي السالمية عثمان الدوسري أن ناديه ماض في مساعيه الهادفة إلى رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الخارجي لتمكين المنتخبات الوطنية والفرق المحلية من العودة للمشاركة في المحافل الدولية بصورة رسمية وذلك من خلال المضي قدما في الخطوة التالية والتي تكمن في الدعوى لعقد جمعية عمومية غير عادية الأربعاء للتصويت على طرح الثقة في اتحاد كرة القدم وتشكيل لجنة خماسية لإدارة شؤون الاتحاد وإخطار الاتحاد الدولـــي بالخطــوات وتفاصيلها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وفي مقدمتها رفع الإيقاف.

وقال: ان الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مساء أمس الأول اعتمدت تعديل النظام الأساسي بما يعطيها حقها كاملا في محاسبة مجلس إدارة الاتحاد وطرح الثقة فيه متى ما ارتأت ذلك عبر إضافة فقرة رقم (3) إلى المادة 74 وهي «في حال تعرض الاتحاد للإيقاف او تعليق نشاطه الرياضي الدولي أو حالت ظروف قهرية دون قيام مجلس إدارة الاتحاد بأداء عمله يحق للجمعية العمومية الحق في إسقاط مجلس إدارة اتحاد الكرة وتعيين لجنة انتقالية خماسية مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، وذلك لمدة قابلة للتجديد تحددها الجمعية العمومية».

كما تم استبدال البندين 2 و3 من المادة 28 من النظام الأساسي، حيث تنص المادة (2/28) على أن «تعقد جمعية عمومية غير عادية اذا طلب (50%‏+1) من اعضاء الاتحاد ذلك خطيا، ويجب ان يتضمن الطلب تحديد بنود جدول الأعمال، وإذا لم يتم عقدها يحق للأعضاء الذين طلبوها ان يعقدوها بأنفسهم كملاذ أخير ويمكن للأعضاء أن يطلبوا المساعدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

اما المادة (3/28) فنصت على انه «يجب اعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال خلال اسبوع قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية».

وأضاف: كل تلك المساعي جاءت بهدف إعادة الحياة إلى الرياضة الكويتية وإنعاش آمالها من جديد بعد مرور قرابة العامين من الإيقاف الذي أدى إلى ضياع العديد من الفرص على المنتخبات والأندية المحلية من المشاركة خارجيا وهو الأمر الذي أدى إلى تدمير أحلام وطموحات شبابنا الرياضي الذي يحلم أن يضع لنفسه بصمة في المحافل الدولية أسوة بغيره من اللاعبين.

وأضاف: نحن في مجلس إدارة نادي السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف لن تتوقف مساعينا وسنمضي قدما وسنعمل على تقديم كل المقترحات والحلول اللازمة لضمان رفع الإيقاف وإنهاء الأزمة الرياضية حيث اننا ارتأينا ضرورة أن نقدم على خطوة إيجابية بمبادرة وطنية تهدف إلى تصحيح المسار وعودة النشاط الرياضي إلى وضعه الطبيعي.

وأثنى الدوسري على الدور الكبير الذي لعبه مسؤولو الأندية المحلية في دعمهم لمقترح نادي السالمية وموافقتهم على التعاون معنا في سبيل تحقيق المصلحة العامة وهو الأمر الذي نتج عنه كأول خطوة إيجابية في تعديل النظام الأساسي وسنستمر في عملنا حتى النهاية.

إلى ذلك، أرسلت الجمعية العمومية أمس التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي لاتحاد الكرة وذلك من أجل اعتمادها.