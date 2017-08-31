القاهرة - سامي عبدالفتاح

أبدى مدير فريق الكرة بنادي السالمية بدر الخالدي رضاه عن مستوى «السماوي» في تجربته مع الزمالك رغم الخسارة بهدفين قائلا: الجهاز الفني يسعى للوقوف على تشكيلة الموسم الجديد، ما يدفعه لإجراء الكثير من التبديلات في المباريات الودية.

وأضاف: المباريات التجريبية التي خاضها السالمية جاءت أمام فرق من العيار الثقيل، مثل الزمالك، والجونة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تطوير مستويات اللاعبين وكذلك يتيح الفرصة أمام المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة لتدوين ملاحظاته على اللاعبين، مشيدا بجهود لاعبي الفريق منذ بداية المعسكر، ومتمنيا أن تكلل المساعي في الموسم الحالي بالصعود إلى منصات التتويج.

وأشاد الخالدي بنتائج المعسكر التدريبي والتي حققت أهدافها عبر برنامج متكامل تم الاتفاق عليه وتطبيقه فعليا على أرض الواقع عبر التدريبات اليومية والمباريات التجريبية وهو الأمر الذي نتج عنه وضع تصور كامل عن الفريق قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد حسم اللقاء لمصلحته أمام السالمية بهدفين دون رد في إطار الاستعدادات لمنافسات الموسم الجديد.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، بعد أن تمكن حارس السالمية نواف المنصور من التصدي لركلة جزاء سددها محمود عبدالعاطي «دونجا» لاعب الأبيض.

وفي الشوط الثاني تمكن خالد قمر من افتتاح التسجيل في الدقيقة 48، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 70 من زمن المباراة.