أحمد السلامي

أعلن مساعد مدرب فريق الأشبال تحت 15 سنة بنادي السالمية مساعد السلمي عن ختام المعسكر التدريبي المقام في تركيا بعد أن خاض آخر مبارياته التجريبية فريق يلوا قوجلو سبور والتي انتهت بالتعادل 2-2 وسجل هدفي «السماوي» ضاري المرزوق وعلي ولي، لم يتم استكمالها بسبب الخشونة المفرطة من قبل لاعبي الفريق التركي أمام صمت الحكم، وهو ما دفعنا للانسحاب حفاظا على سلامة اللاعبين.

وقال: الفريق استفاد بشكل كبير من المعسكر التدريبي والذي استمر قرابة أسبوعين خضنا خلالهما عددا من المباريات التجريبية مكنتنا كجهاز فني من التعرف على إمكانيات لاعبينا وتقييم مستوياتهم وسهلت المهمة أمامنا لتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم بما يضمن نجاح خطة الموسم الجديد.

وأضاف: نجحنا فعليا في تطبيق الخطة الفنية الخاصة في معسكر الفريق، والتي جاءت نتاج عمل مشترك ما بيني وبين مدرب الفريق جراح عبداللطيف الذي بذل مجهودا كبيرا في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، والتي تكمن في إيصال الفريق إلى أفضل مستوى فني ممكن.