في اطار سياسة الهيئة العامة للرياضة للشراكة مع كل الجهات ذات العلاقة بالشأن الرياضي يستعد قطاع الشباب في الهيئة لإطلاق البطولة الاولى للأكاديميات وذلك بالتعاون مع رابطة اكاديميات الكويت (kal) بمشاركة ١٢ اكاديمية.

وصرح السيد احمد الخزعل نائب المدير العام لشؤون الشباب في الهيئة بأن هذه البطولة تأتي في ظل اهتمام القطاع ومعرفته بالدور الحيوي والمهم لهذه الاكاديميات بوصفها الحاضنة لمواهب الناسئين والشباب وصقل مواهبهم ومهاراتهم الكروية لتكون رافدا للأندية الرياضية والارتقاء بالواقع الرياضي لتحقيق الانجازات في المحافل القارية والدولية وهو الهدف الذي تسعى اليه الهيئة العامة للرياضة.

وتم خلال اجتماع الخزعل مع مسؤولي الأكاديميات وضع الخطوط الأساسية للبطولة، حيث تم تشكيل اللجان العاملة في البطولة وتحديد الملاعب والفئات السنية المشاركة، كما تم الاتفاق على ان يكون موعد انطلاق البطولة في نهاية شهر اكتوبر وتستمر لمدة ثلاثة شهور بمعدل يومين في الأسبوع.

ولفت الخزعل الى ان هذه البطولة سوف تعتمد سنويا، مشيرا الى ان قطاع الشباب قد وفر لها كل التسهيلات والميزانيات والجوائز وحوافز اللاعبين، مؤكدا ان رابطة اكاديميات الكويت لكرة القدم ستكون مسؤولة عن الجوانب الفنية والتنظيمية للبطولة.