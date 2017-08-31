مبارك الخالدي

‏‫قام مدير قطاع الصغار والبراعم في العربي خالد القبندي بعقد اتفاقية توأمة مع أفضل أكاديمية كروية في تركيا أكاديمية التينوردو.

وقال القبندي نحن موجودون في تركيا لإقامة معسكر تدريبي في مدينة بولو لكننا حرصنا على زيارة نادي التينوردو للاطلاع على آلية العمل المتطورة هناك بالإضافة إلى الخطط والاستراتيجيات المتبعة لسمعتها المميزة، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت بالفائدة، فهناك خطة عمل واضحة لصناعة لاعبين نجوم وأبطال في عالم الرياضة.

وأكد القبندي أنه سيقوم بنقل هذه التجربة الناجحة إلى البلاد، متمنيا دعم القائمين على الرياضة لنقل هذه التجربة وتطبيقها كونها تعتبر ثروة وطنية وموردا قوميا.