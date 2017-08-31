يعقوب العوضي

وافقت إدارة التضامن على إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق الأول للكرة الطائرة في ٢٠ سبتمبر المقبل تمهيدا للمشاركة في البطولة التنشيطية المزمع انطلاقها أكتوبر المقبل.

ولم يتم الاتفاق على مكان الإقامة، حيث سيتم الإعلان عنه بعد اجتماع الإدارة مع الجهاز الفني واللاعبين بعد عدة أيام.

كما تعاقدت الإدارة مع لاعب الساحل سابقا احمد العبيد لتدعيم صفوفها.

وفي السياق نفسه، أنهى الجهاز الفني المرحلة الأولى من الإعداد ممثلة في رفع معدل اللياقة البدنية وزيادة قوة التحم.

وفي هذا الإطار، أكد مدرب الفريق رياض الغندري ان اللاعبين مستعدون للبدء في المرحلة الثانية من الإعداد المحلي قبل المعسكر.

وأضاف: لدينا الوقت لإعداد الفريق بالصورة السليمة والاستفادة من المعسكر التدريبي والبطولة التنشيطية لصقل المواهب الشابة.