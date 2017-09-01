عبدالعزيز جاسم

بعد أن قام الجهاز الإداري لكرة القدم في كاظمة بتسوية عقد مهاجمه البرازيلي فيليب ألفيس وغض النظر عن التعاقد مع مواطنه المدافع جورج فيليبي، جاءت الأخبار السارة بتواجد لاعب الوسط البرازيلي جوليانو فرنانديز مع الوفد البرتقالي العائد ظهر أمس من المعسكر التركي ما يعني أن هناك نية للتوقيع معه وإعلان التعاقد معه بشكل رسمي وبذلك يكون البرتقالي قد تعاقد مع محترفين جوليانو والمدافع أليكس ليما، إلا أن هذا الأمر يعتبر غير مطمئن بالنسبة للجهازين الإداري والفني بسبب قرب انطلاق الموسم ما يعني أن المحترفين القادمين سيعانيان من قلة الانسجام على أقل تقدير في الجولات الثلاث الأولى من دوري VIVA الممتاز.

ولن تتغير قناعة المدرب البرتغالي توني أوليفيرا بمراكز المحترفين حيث مازال يريد مدافعا آخر بجانب ليما وكذلك مهاجم.