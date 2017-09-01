عبدالعزيز جاسم

تمكن خيطان من التغلب على فريق المسعدين التونسي 3-1 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، ضمن استعدادات خيطان لانطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى 16 الشهر الجاري، وتعتبر مواجهة المسعدين هي الأخيرة للفريق الأحمر في معسكره الخارجي حيث عاد ظهر أمس إلى البلاد، سجل الثلاثية فواز المبيليش «هدفين» ومحمد عبيد.

ومن المقرر ان يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد المقبل بعد أن منحهم المدرب الوطني محمد الأنصاري 3 أيام راحة من بينهما يوم الوصول أمس. ويسعى خيطان إلى الاعتماد بصورة كبيرة على لاعبيه الشباب الذين قدموا مستويات مميزة في الموسم الماضي مع المدرب الوطني أنور يعقوب ليواصلوا تألقهم في الوديات التي أقيمت في الكويت وتونس.