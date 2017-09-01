القاهرة - سامي عبدالفتاح

فاز العربي على الوحدة السعودي بنتيجة 4-3 في القاهرة، ضمن استعدادات «الأخضر» للموسم الجديد.

وسجل أهداف العربي محمد فريح، وأحمد إبراهيم، وأحمد يونس، ومشاري الكندري، فيما تصدى سلمان عبدالغفور لركلة جزاء في نهاية المباراة.

المباراة جاءت سريعة، لاسيما بعد أن افتتح العربي التسجيل عبر محمد فريح، في الدقيقة 14، ليرد الوحدة بهدفين، ليدرك بعدها أحمد إبراهيم التعادل، وينتهــي الشــوط الأول بهـدفـين لكــل فريق.

وفي الشوط الثاني، نجح العربي عبر أحمد يونس، ومشاري الكندري، في تسجيل هدفين، بينما أحرز الوحدة هدفا واحدا، ليظفر الأخضر بالمباراة.

وجاءت المباراة في ختام معسكر الأخضر بالقاهرة، حيث خاض 4 مباريات، بدأها بالفوز على جينيس 3-1، ثم تعادل مع وادي دجلة 1-1، قبل أن يخسر أمام المقاصة 0-4.

وقبل العودة الى الكويت، نجحت ادارة العربي في التعاقد مع مدافع الزمالك، شوقي السعيد، ليكون ثاني المحترفين في صفوف الفريق، بعد العاجي إبراهيما كيتا.