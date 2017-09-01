أرسل نادي القادسية كتابا إلى سكرتير اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة أوضح من خلاله الأسباب التي يراها بعدم قانونية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة والتي عقدت الأربعاء الماضي، حيث تضمن الكتاب الآتي: بالإشارة إلى الاجتماع غير القانوني للجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والتي حضر فيها ممثل نادي القادسية الرياضي فقط لتسجيل موقف النادي واعتراضه على صحة انعقاد الجمعية العمومية وعدم قانونيتها وذلك للأسباب التالية:

1 ـ عدم قانونية وصحة الدعوة ومخالفتها لنص المادة 28 من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

2 ـ عدم إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأخذ موافقته المسبقة على تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

3 ـ هذه الجمعية العمومية تخالف نصوص المواد 14 و19 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم نظرا لإيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

4 ـ التعديل المطلوب اعتماده في هذا الاجتماع يخالف النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

5 ـ إن الدعوة لهذه الجمعية العمومية غير العادية تخالف مبدأ استقلالية وعدم تدخل طرف ثالث في أعمال الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضاء جمعيته العمومية من الأندية الرياضية وذلك من خلال تدخل طرف ثالث (الهيئة العامة للرياضة) والضغط على الأندية الرياضية من أجل التوقيع على طلب هذه الدعوة وذلك تحت طائلة استخدام المواد 5 و11 و12 و27 و28 و30 من القانون رقم 34 لسنة 2016.

6 ـ هذه الجمعية العمومية غير العادية تخالف ما جاء في كتب اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونظرا لمنع ممثل النادي من الكلام الذي أبدى اعتراضه وهذا يخالف مبدأ الشفافية الذي تحرص على تطبيقه التنظيمــات الرياضيــــة الدولية، يرجى اتخاذ اللازم نحو اثبات اعتراض ممثل النادي والأسباب القانونية لهذا الاعتراض كما ذكرنا في محضر اجتماع الجمعية العمومية.