يحيى حميدان

عاد الى البلاد فجر أمس وفد فريق كرة القدم للناشئين (تحت 17 سنة) بنادي السالمية بعد ختام معسكره الذي اقامه في تركيا خلال الأسبوعين الماضيين وخاض خلاله 3 مباريات تجريبية أمام فرق متفاوتة المستوى، إذ فاز في مباراتين وتعادل في الأخيرة.

وترأس الوفد أمين الصندوق أحمد عايض، وضم يوسف الختلان (نائبا)، وجاسر الفضلي (اداري)، والمدرب محمد النمش ومساعده مشاري الصريعي.

وأبدى الجهازان الفني والإداري ارتياحهما للمعسكر التدريبي بشكل عام بعد أن حقق «السماوي» الفائدة المرجوة من اقامته من خلال التدريبات اليومية وكذلك نوعية المباريات التي خاضها الفريق.

ومنحت ادارة السالمية راحة للاعبين عن التدريبات بدأت يوم امس وتستمر حتى الأحد، على ان يباشر الفريق تدريباته الاثنين استعدادا لخوض منافسات البطولة التنشيطية المقرر انطلاقها في 25 سبتمبر الجاري، علما بأن بطولة الدوري ستبدأ بعدها بشهر ويطمح من خلالها السماوي للمنافسة على اللقب بعد غياب عن منصات التتويج في المراحل السنية.