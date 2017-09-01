مبارك الخالدي

فاز الكويت على ضيفه الصليبخات 5-0 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأول من امس في إطار تحضيرات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد، ويستعد الأبيض لمواجهة القادسية في كأس السوبر 7 الشهر الجاري.

وبسط الكويت سيطرته على المباراة منذ انطلاقتها ونجح في الخروج بثلاثة أهداف في الشوط الأول أحرزها كل من فهد العنزي والسيراليوني محمد كمارا والعاجي جمعه سعيد، وفي الشوط الثاني زاد الأبيض غلته من الأهداف عن طريق طلال جازع وباتريك فابيانو.

ودخل الكويت المباراة في تشكيلته الأساسية معتمدا على عبدالرحمن الحسينان في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع كل من فهد صباح وفهد حمود وحسين حاكم وعبدالله البريكي، وفي الوسط تواجد كل من ناصر القحطاني والعنزي وكمارا وجازع، وفي المقدمة جمعة سعيد وفابيانو.

كما ظهر الحارس الحسينان بمستوى مطمأن اذ تميز بالمرونة وسرعة رد الفعل.

بوزمع: الودية إيجابية

وعقب المباراة، قال مدرب الأبيض عبدالله بوزمع هناك عدد من الأمور الإيجابية في المباراة أهمها عدم تعرض أي لاعب للإصابة، وهذا ما حذرنا منه اللاعبين قبيل المباراة اذ لا يوجد متسع من الوقت لعلاج أي لاعب.

وأضاف حاولنا الدفع بعناصرنا الأساسية خلال الشوط الأول لتحقيق مزيد من الانسجام والتفاهم بين اللاعبين وتطبيق الجمل التكتيكية المراد تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

عبدالكريم: عانينا في نهاية كل شوط

قال مدرب الصليبخات احمد عبدالكريم إن اللقاء كان مفيدا للغاية للاعبيه، مشيرا إلى أن فارق اللياقة البدنية كان واضحا بين الفريقين، حيث عانى اللاعبون هبوطا ملحوظا في اللياقة مع نهاية كل شوط وهي الأوقات التي شهدت تسجيل الأهداف، كما أن الصليبخات لعب المباراة بعناصره الشابة دون تواجد لأي لاعب محترف، وهذا ما يدفعنا إلى اعادة تقييم حساباتنا قبل الدخول في المواجهات الرسمية.