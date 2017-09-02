أشاد مدرب منتخبنا للرماية محمد الديحاني بقدرات الرماة الكويتيين ودرجة استعدادهم للمشاركة في بطولة العالم.

وقال الديحاني لـ «كونا» ان المنتخب الذي يشارك في بطولة العالم للرماية التي افتتحت رسميا اول من امس في ضواحي موسكو يضم كفاءات عالية المستوى سبق ان حققت الفوز في العديد من اللقاءات الدولية.

واوضح ان الفريق انجز تدريباته بشكل مكثف ومستعد للمشاركة في التنافس سواء على مستوى الرجال او السيدات موضحا ان الفريق الكويتي يضم لاعبين سبق لهم ان تبوأوا مراكز اولى في بطولات عالمية.

ويضم الفريق المشارك في البطولة الرماة فهيد الديحاني وعبدالرحمن الفيحان وطلال الطرقي وبدر العدواني وفارس المطيري وعبدالله الطرقي ومنصور الطرقي وعبدالعزيز السعد وحمد الخالدي وناصر المطيري واحمد العازمي، والراميات شهد الحوال واسماء القطامي وسارة الحوال وشيخة علي وافراح عادل وايمان الشماع. ويترأس البعثة عضو مجلس ادارة الاتحاد د.نضال عمر.