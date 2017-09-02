بيروت - ناجي شربل

لم تطل فترة اشراف المدرب اميل رستم طويلا على الانصار حامل كأس لبنان الموسم الماضي، فهو انضم الى صفوفه في نهاية الموسم منتقلا اليه من الصفاء، بعد موسمين مع الاخير قاده في اولاهما في ٢٠١٥ الى لقبه الثاني بطلا للدوري.

واشرف رستم على تحضيرات الفريق الاخضر الطامح الى تعزيز رقمه القياسي في الدوري بلقب رابع عشر طال انتظاره.

وفي خطوة بدت احترازية واستباقية لعدم سير الامور على ما يرام بين رستم وادارة الانصار، اعلنت الاخيرة تعيين المدرب الالماني روبرت جاسبرت مديرا فنيا خلفا لرستم، ليعود الالماني الى الملاعب اللبنانية بعد موسم واحد مع الحد البحريني انتقل اليه بعد فسخ عقده مع العهد.