أحمد السلامي

عاد إلى البلاد وفد قطاع الناشئين بنادي كاظمة بعد ختام معسكرهم التدريبي الذي أقيم في تركيا لمدة أسبوعين خاض خلالهما الوفد عددا من المباريات التجريبية مع فرق تركية من مختلف المستويات الفنية.

ووصل الوفد على دفعتين الأولى وصلت مساء الخميس فيما وصلت الدفعة الثانية والأخيرة في اليوم التالي وذلك نظرا لعدم توافر حجوزات طيران تكفي لنقل الوفد في طائرة واحدة وهو ما دفع الإدارة إلى إعادة الوفد على مدى يومين متتاليين.

وكان فريقا تحت 15 و17 سنة قد توجها إلى تركيا للمشاركة في المعسكر التدريبي حيث يقود فريق الناشئين تحت 17 سنة المدرب التونسي عبدالباسط اسحق ويعاونه رمزي بن سليمان والإداري سعيد القبندي، فيما يقود فريق تحت 15 سنة التونسي عبدالوهاب الهرابي والإداري سامي الدوسري.

وخضع الفريقان إلى برامج تدريبية مكثفة من شأنها الاهتمام برفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين وتطوير إمكانياتهم عبر الدفع بهم للاحتكاك بأقرانهم من الفرق التركية، فيما تم تدريبهم على خطط مختلفة سيتم تطبيقها خلال انطلاقة منافسات الموسم الجديد والتي تقوم على أسس فنية وعلمية متكاملة تهدف إلى تحسين أدائهم الفني.

ومنح الجهاز الفني والإداري إجازة للاعبين ليتمكنوا من قضاء إجازة العيد مع عوائلهم وليلتقطوا أنفاسهم من المعسكر التدريبي على أن يباشروا تدريباتهم بعد ذلك ليتمكنوا من مواصلة تطبيق خطة الموسم الجديد.