مبارك الخالدي

اعلن امين السر العام بالنادي العربي عبدالرزاق المضف اكتمال عقد اللاعبين المحترفين للفريق الاول لكرة القدم، مشيرا الى ان الاعلان عن ذلك سيكون عقب انتهاء عطلة عيد الاضحى مباشرة.

وقال المضف: «نتمنى لهم كل التوفيق»، دون ان يقدم مزيدا من الايضاحات عن هويات اللاعبين.

وكانت ادارة الفريق قد اعلنت قبل ايام الاتفاق مع المصري شوقي السعيد قادما من الزمالك ليكون ثاني اللاعبين المحترفين بعد العاجي ابراهيما كيتا.

وفي شأن متصل، اعلن اللاعب مبارك النصار انتهاء علاقته بالعربي، متمنيا للنادي واللاعبين النجاح في الموسم المقبل.

ولفت الى ان ادارة الفريق هي من شطبت اسمه من قائمة اللاعبين.

ومن المقرر ان يعود «الاخضر» الى تدريباته المعتادة غدا على ستاد صباح السالم بعد ان عادت بعثة الفريق عصر امس قادمة من القاهره اثر انتهاء معسكر الفريق في مدينة ٦ اكتوبر المصرية.

وسيستكمل الاخضر تحضيراته والتي تتضمن مباراتين وديتين بناء على طلب المدرب محمد ابراهيم.